Карлос Алькарас посетил матч НБА

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает на своей площадке «Орландо Мэджик». На момент написания новости идёт перерыв после второй четверти, счёт 71:51 в пользу хозяев.

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас посетил эту встречу.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

«Нью-Йорк Никс» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в активе команды 12 побед в 20 матчах. «Орландо Мэджик» занимает третье место на Востоке, команда одержала победу в 15 встречах из 22.

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