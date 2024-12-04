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Названы два клуба, которые могут заинтересоваться Джимми Батлером из «Майами»

Названы два клуба, которые могут заинтересоваться Джимми Батлером из «Майами»
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«Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс» могут проявить интерес по поводу приобретения лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера. Об этом сообщает HoopsHype.

«Существуют разговоры о том, окажется ли Джимми Батлер, уроженец Техаса, в «Хьюстон Рокетс» или «Даллас Маверикс», если он и «Майами» решат расстаться», — говорится в материале.

В текущем регулярном сезоне 35-летний Батлер принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 18,9 очка, 5,1 подбора и 4,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 33,3.

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