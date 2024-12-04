Команда Дёмина разгромно проиграла в NCAA, Егор смазал все 10 бросков с игры

Сегодня, 4 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) встретился с университетом Провиденс. Команда из штата Юта разгромно проиграла со счётом 64:83.

18-летний российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился лишь тремя подборами и двумя результативными передачами. Несмотря на шесть набранных очков с линии штрафных, Дёмин смазал все 10 попыток с игры.

Следующий матч BYU проведёт на своей площадке с Калифорнийским государственным университетом во Фресно. Игра пройдёт 12 декабря, начало встречи — 5:00 мск. Отметим, что сегодняшнее поражение для «Кугарз» стало вторым в текущем сезоне.

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