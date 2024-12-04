Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» сотворить камбэк с «-15» за четверть с «Мемфисом»

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:116.

На 37-й минуте «Даллас» уступал с разницей в 15 очков, но смог перевернуть ход матча, выиграв заключительную четверть со счётом 39:21.

Лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл, набрав 37 очков и собрав 12 подборов, также на его счету четыре результативных паса. В составе «Мемфиса» 31 очко принёс своей команде разыгрывающий защитник Джа Морант.

«Даллас» одержал пятую победу подряд и оборвал шестиматчевую выигрышную серию «Гриззлиз».