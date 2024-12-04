Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 4 декабря 2024, счет 121:116, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» сотворить камбэк с «-15» за четверть с «Мемфисом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:116.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Вашингтон - 18, Лайвли - 17, Динвидди - 16, Гэффорд - 11, Ирвинг - 10, Гримс - 8, Томпсон - 4, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 31, Бейн - 19, Джексон - 16, Альдама - 15, Уэллс - 10, Кларк - 8, Хафф - 8, Пиппен Мл. - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард, Смарт, Кончар

На 37-й минуте «Даллас» уступал с разницей в 15 очков, но смог перевернуть ход матча, выиграв заключительную четверть со счётом 39:21.

Лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл, набрав 37 очков и собрав 12 подборов, также на его счету четыре результативных паса. В составе «Мемфиса» 31 очко принёс своей команде разыгрывающий защитник Джа Морант.

«Даллас» одержал пятую победу подряд и оборвал шестиматчевую выигрышную серию «Гриззлиз».

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
По статистике «Даллас» выступает лучше без Луки Дончича, чем с ним
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android