Названа причина, по которой Кевин Дюрант не смог доиграть матч с «Сан-Антонио»

Сегодня, 4 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 104:93 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант не смог завершить встречу из-за травмы. Как отмечает североамериканский журналист и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел в своей социальной сети, Дюрант получил растяжение голеностопа.

36-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 8 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), четыре подбора и две передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «0».

Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА: