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Названа причина, по которой Кевин Дюрант не смог доиграть матч с «Сан-Антонио»

Названа причина, по которой Кевин Дюрант не смог доиграть матч с «Сан-Антонио»
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Сегодня, 4 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 104:93 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
104 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 29, Джонс - 16, Дюрант - 13, О'Нил - 10, Бил - 10, Аллен - 8, Игодаро - 7, Пламли - 6, Данн - 3, Моррис - 2, Окоги, Ли, Бол
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Касл - 16, Вембаньяма - 15, Сохан - 14, Джонсон - 10, Шампани - 9, Пол - 2, Барнс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант не смог завершить встречу из-за травмы. Как отмечает североамериканский журналист и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел в своей социальной сети, Дюрант получил растяжение голеностопа.

36-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно 13 очков (5 из 8 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), четыре подбора и две передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «0».

Регулярка НБА. Календарь
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