Эксперт — об игре Дёмина: вопросы, которые я поднимал, явно не получили ответов

Североамериканский журналист и известный драфт-аналитик по Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из ESPN Джонатан Гивони отреагировал на выступление защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в матче с университетом Провиденс (64:83), в котором россиянин отметился лишь шестью набранными очками.

«В Провиденсе ключевые представители почти каждой команды НБА наблюдали за игрой Егора Дёмина.

Однако новичок провёл неудачный матч (0 из 10 с игры) в разгромном поражении от BYU. Вопросы, которые я поднимал в своей колонке на ESPN, сегодня явно не получили обнадёживающих ответов», — написал Гивони в своей социальной сети.

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: