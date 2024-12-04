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«Такое случается». Журналист отреагировал на неудачную игру Егора Дёмина в матче NCAA

«Такое случается». Журналист отреагировал на неудачную игру Егора Дёмина в матче NCAA
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Североамериканский журналист и основатель сайта No Ceilings Тайлер Ракер, специализирующегося на студенческом баскетболе NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о неудачной игре защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в матче с Провиденсом (64:83).

«Честно говоря, я с нетерпением жду возможности пересмотреть эту игру BYU позже.

Именно в такие «неудачные вечера» можно многое узнать о перспективных игроках. У Егора Дёмина сегодня не задалось с бросками, но такое случается. У него ещё есть несколько игр, чтобы набрать форму перед началом конференции», — написал Ракер в своей социально сети.

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Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA:

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