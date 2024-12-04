Эксперт: Егор Дёмин пока не успел выделиться, за исключением точных штрафных бросков

Североамериканский журналист и аналитик портала Spotrac Кит Смит прокомментировал выступление защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в матче NCAA с университетом Провиденс (64:83).

«Приятно видеть Брайса Хопкинса снова в составе «Провиденса». Он отлично проявил себя в игре против Егора Дёмина. А вот новичок из BYU пока не успел выделиться, за исключением точных штрафных бросков», — написал Смит в своей социальной сети.

Следующий матч BYU проведёт на своей площадке с Калифорнийским государственным университетом во Фресно. Игра пройдёт 12 декабря, начало встречи — 5:00 мск. Отметим, что сегодняшнее поражение для «Кугарз» стало вторым в текущем сезоне.

Тренировочный процесс команды Егора Дёмина в США: