В ночь с 3 на 4 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 декабря

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 107:128;

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 118:87;

«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 104:110;

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 121:106;

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 122:111;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 133:106;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:116;

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 104:93;

«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:115;

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 120:111;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:105.

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