Результаты игрового дня НБА 4 декабря
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В ночь с 3 на 4 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 4 декабря
- «Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 107:128;
- «Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 118:87;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 104:110;
- «Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 121:106;
- «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 122:111;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 133:106;
- «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:116;
- «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 104:93;
- «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:115;
- «Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 120:111;
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:105.
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 128
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Харрис - 16, Хардуэй-младший - 15, Дюрен - 11, Стюарт - 9, Томпсон - 8, Айви - 8, Рид - 6, Фонтеккио - 5, Бисли - 4, Холланд - 2, Мур, Сассер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лиллард - 27, Трент-мл. - 16, Портис - 14, Принс - 14, Грин - 11, Джексон - 8, Лопес - 5, Джонсон - 5, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 87
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 19, Митчелл - 19, Меррилл - 14, Ньянг - 14, Гарлэнд - 12, Аллен - 11, Леверт - 10, Окоро - 9, Томпсон - 6, Портер - 2, Тайсон - 2, Уэйд
Вашингтон Уизардс: Каррингтон - 13, Пул - 13, Валанчюнас - 13, Батлер - 10, Сарр - 10, Кулибали - 6, Брогдон - 6, Холмс - 6, Гилл - 4, Кисперт - 4, Дэвис - 2, Джордж, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 34, Ричардс - 22, Мартин - 12, Салон - 10, Симпсон - 8, Смит - 7, Мицич - 5, Уильямс - 4, Карри - 2, Джеффрис, Грин, Диабате, Уонг, Гибсон
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 29, Макси - 21, Маккейн - 17, Убре - 14, Мартин - 9, Ябуселе - 7, Бона - 6, Мартин - 5, Каунсил - 2, Джексон, Лоури, Эдвардс, Нэнс, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Таунс - 23, Брансон - 21, Бриджес - 19, Макбрайд - 18, Ануноби - 18, Харт - 11, Пэйн - 7, Симс - 4, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
Орландо Мэджик: Вагнер - 30, Вагнер - 20, Саггс - 14, Энтони - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Да Силва - 8, Блэк - 6, Айзек - 4, Хьюстан - 3, Картер - 2, Джозеф, Ховард, Битадзе
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барнс - 35, Барретт - 29, Пёлтль - 17, Агбаджи - 13, Митчелл - 8, Шид - 6, Буше - 6, Могбо - 3, Баттл - 3, Уолтер - 2, Темпл, Фернанду
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 30, Матурин - 17, Тёрнер - 16, Топпин - 15, Макконнелл - 14, Сиакам - 13, Нембард - 6, Браун, Ньютон, Уокер, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Шиппард, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
133 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 28, Гилджес-Александер - 26, Джо - 19, Уиггинс - 16, Уоллес - 12, Джонс - 8, Дорт - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 5, Хартенштайн - 4, Флаглер - 3, Карлсон - 2
Юта Джаз: Секстон - 17, Кесслер - 17, Джордж - 16, Коллинс - 15, Маркканен - 13, Джузэнг - 13, Сенсабо - 6, Михайлюк - 4, Кольер - 3, Юбэнкс - 2, Миллз, Филиповски
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Вашингтон - 18, Лайвли - 17, Динвидди - 16, Гэффорд - 11, Ирвинг - 10, Гримс - 8, Томпсон - 4, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 31, Бейн - 19, Джексон - 16, Альдама - 15, Уэллс - 10, Кларк - 8, Хафф - 8, Пиппен Мл. - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард, Смарт, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
104 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 29, Джонс - 16, Дюрант - 13, О'Нил - 10, Бил - 10, Аллен - 8, Игодаро - 7, Пламли - 6, Данн - 3, Моррис - 2, Окоги, Ли, Бол
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Касл - 16, Вембаньяма - 15, Сохан - 14, Джонсон - 10, Шампани - 9, Пол - 2, Барнс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Портер - 22, Гордон - 15, Маррей - 12, Браун - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 7, Строутер - 5, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Куминга - 19, Подзиемски - 13, Муди - 13, Уиггинс - 13, Пэйтон II - 11, Джексон-Дэвис - 7, Хилд - 6, Луни - 5, Андерсон - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Сабонис - 27, Фокс - 22, Монк - 17, Дерозан - 16, Хаертер - 13, Мюррэй - 13, Джонс - 12, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 24, Исон - 16, Ванвлит - 13, Брукс - 8, Холидей - 6, Смит II - 6, Шеппард - 6, Томпсон - 3, Адамс - 1, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 30, Харден - 23, Коффи - 19, Джонс - 15, Миллер - 14, Зубац - 8, Данн - 7, Мэнн - 5, Бамба - 3, Хиланд - 3, Джонс, Батюм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 16, Авдия - 15, Шарп - 15, Бэнтон - 14, Грант - 12, Камара - 9, Саймонс - 7, Рит - 6, Уокер - 6, Рупер - 3, Мюррэй - 2, Хендерсон, Тибулл, Клингэн, Уильямс
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