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Стало известно, сколько клубов НБА наблюдали за игрой Егора Дёмина в NCAA

Стало известно, сколько клубов НБА наблюдали за игрой Егора Дёмина в NCAA
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Сегодня, 4 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) встретился с университетом Провиденс. Команда из штата Юта разгромно проиграла со счётом 64:83.

Как отмечает североамериканский журналист и известный обозреватель NCAA Кевин Макнамара на своей странице в социальной сети, на сегодняшней встрече присутствовали скауты из 17 разных клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

18-летний российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился лишь тремя подборами и двумя результативными передачами. Несмотря на шесть набранных очков с линии штрафных, Дёмин смазал все 10 попыток с игры.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

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