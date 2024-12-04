Джеймс Харден вышел на 18-е место в истории НБА по набранным очкам

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 93:78 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола и восьмикратного чемпиона лиги Джона Хавличека (26 395) и занял 18-е место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.