Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден вышел на 18-е место в истории НБА по набранным очкам

Джеймс Харден вышел на 18-е место в истории НБА по набранным очкам
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 93:78 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 30, Харден - 23, Коффи - 19, Джонс - 15, Миллер - 14, Зубац - 8, Данн - 7, Мэнн - 5, Бамба - 3, Хиланд - 3, Джонс, Батюм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 16, Авдия - 15, Шарп - 15, Бэнтон - 14, Грант - 12, Камара - 9, Саймонс - 7, Рит - 6, Уокер - 6, Рупер - 3, Мюррэй - 2, Хендерсон, Тибулл, Клингэн, Уильямс

Разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола и восьмикратного чемпиона лиги Джона Хавличека (26 395) и занял 18-е место в истории НБА по количеству набранных очков за карьеру.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
Леброн близок к антирекорду НБА. Что стоит за провальной игрой Короля и «Лейкерс»?
Леброн близок к антирекорду НБА. Что стоит за провальной игрой Короля и «Лейкерс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android