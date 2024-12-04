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Эксперт: моя лента, скорее всего, будет забита сообщениями: «Егор Дёмин — переоценён»

Эксперт: моя лента, скорее всего, будет забита сообщениями: «Егор Дёмин — переоценён»
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Североамериканский журналист и основатель аналитического сайта Draft Deeper Нейтан Грубель высказался по поводу выступления защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в матче NCAA с университетом Провиденс (64:83).

«К утру моя лента, скорее всего, будет забита сообщениями вроде: «Егор Дёмин — переоценён». Но не волнуйтесь, сезон только начался, всё впереди», — написал Грубель на своей странице в социальной сети.

Следующий матч BYU проведёт на своей площадке с Калифорнийским государственным университетом во Фресно. Игра пройдёт 12 декабря, начало встречи — в 5:00 мск. Отметим, что сегодняшнее поражение для «Кугарз» стало вторым в текущем сезоне.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

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