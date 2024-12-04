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Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 4 декабря 2024, счет 119:115, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Денвер» одолел в концовке «Голден Стэйт» с дабл-даблами Николы Йокича и Стефена Карри
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В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Портер - 22, Гордон - 15, Маррей - 12, Браун - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 7, Строутер - 5, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Куминга - 19, Подзиемски - 13, Муди - 13, Уиггинс - 13, Пэйтон II - 11, Джексон-Дэвис - 7, Хилд - 6, Луни - 5, Андерсон - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер

На последней минуте игры счёт был ничейным — 115:115, решающие секунды матча остались за «Денвером».

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал центровой «Наггетс» Никола Йокич — на его счету 38 набранных очков и 10 подборов, а также шесть результативных передач. Дабл-дабл оформил и лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри — 24 очка, 11 результативных передач и семь подборов.

«Уорриорз» потерпели пятое поражение подряд.

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