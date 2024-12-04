«Денвер» одолел в концовке «Голден Стэйт» с дабл-даблами Николы Йокича и Стефена Карри

В ночь с 3 на 4 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:115.

На последней минуте игры счёт был ничейным — 115:115, решающие секунды матча остались за «Денвером».

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал центровой «Наггетс» Никола Йокич — на его счету 38 набранных очков и 10 подборов, а также шесть результативных передач. Дабл-дабл оформил и лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри — 24 очка, 11 результативных передач и семь подборов.

«Уорриорз» потерпели пятое поражение подряд.