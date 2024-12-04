Единая лига: расписание матчей на 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра будут доступны три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание матчей на 4 декабря:

15:30 мск — «Енисей» — «Автодор»;

18:00 мск — «Астана» — УНИКС;

20:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент лидером чемпионата является московский ЦСКА, на счету которого 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед и два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед — 3 поражения).

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