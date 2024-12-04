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Единая лига: расписание матчей на 4 декабря

Единая лига: расписание матчей на 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщикам для просмотра будут доступны три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание матчей на 4 декабря:

15:30 мск — «Енисей» — «Автодор»;
18:00 мск — «Астана» — УНИКС;
20:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент лидером чемпионата является московский ЦСКА, на счету которого 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед и два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед — 3 поражения).

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