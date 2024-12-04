Расписание всех матчей Евролиги 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.
Расписание Евролиги на 4 декабря:
21:00 мск — «Монако» — «Олимпиакос»;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Црвена Звезда»;
22:45 мск — «Виртус» — «Альба».
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Париж». В активе французского клуба 10 побед при трёх поражениях. Вторую позицию занимает турецкий «Фенербахче», на счету которого девять побед и четыре поражения. Топ-3 замыкает греческий «Олимпиакос» (восемь побед — четыре поражения).
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