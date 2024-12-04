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Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря

Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланированы семь матчей, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 4 декабря:

19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Вулвз»
20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»
20:45 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Ховентуд»
21:00 мск — «Арис» — «Умана Рейер»
21:00 мск — «Будучность» — «Бешикташ»
21:30 мск — «Бурк» — «Гамбург Тауэрс»
22:45 мск — «Валенсия» — «Хапоэль» Иерусалим.

Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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