Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланированы семь матчей, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 4 декабря:

19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Вулвз»

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»

20:45 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Ховентуд»

21:00 мск — «Арис» — «Умана Рейер»

21:00 мск — «Будучность» — «Бешикташ»

21:30 мск — «Бурк» — «Гамбург Тауэрс»

22:45 мск — «Валенсия» — «Хапоэль» Иерусалим.

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Материалы по теме Еврокубок: расписание матчей на 3 декабря

Главные новости дня: