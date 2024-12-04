Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланированы семь матчей, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 4 декабря:
19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Вулвз»
20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»
20:45 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Ховентуд»
21:00 мск — «Арис» — «Умана Рейер»
21:00 мск — «Будучность» — «Бешикташ»
21:30 мск — «Бурк» — «Гамбург Тауэрс»
22:45 мск — «Валенсия» — «Хапоэль» Иерусалим.
Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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