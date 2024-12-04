Стали известны все участники плей-офф Кубка НБА

Завершился групповой этап Кубка НБА. По его итогам в плей-офф турнира вышли следующие команды: «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс» (Восточная конференция), а также «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс» (Западная конференция).

Кубок НБА. Четвертьфинальные матчи.

Восточная конференция:

«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик»;

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс».

Западная конференция:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс»;

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Игры 1/4 состоятся 10 и 11 декабря. Отметим, что действующий чемпион турнира «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог выйти в плей-офф.

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