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Чемпион Единой лиги больше 1000 раз признался в любви к РФБ в прямом эфире

Чемпион Единой лиги больше 1000 раз признался в любви к РФБ в прямом эфире
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Трёхкратный чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев, как и обещал, провёл стрим, чтобы собрать нужную сумму для выплаты штрафа, который ему вынесла Российская федерация баскетбола (РФБ). Игрок был наказан за публикацию в социальных сетях. Лазарев должен был заплатить организации сумму в размере 30 тыс. рублей.

Накануне Иван говорил, что не держит зла на РФБ и, чтобы доказать это, обещал во время стрима произнести фразу «Я люблю РФБ» 500 раз. В итоге центровой произнёс её 1008 раз. Всю сумму для покрытия штрафа баскетболист за время стрима всё же собрать не успел (17 153 рубля).

Фото: Скриншот

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