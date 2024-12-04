«Тебе должно быть стыдно!» Эй Смит отреагировал на слова Шарпа о Леброне

Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель телеканала ESPN Шэннон Шарп высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после его игры с «Миннесотой Тимбервулвз» в регулярном чемпионате НБА (80:109). Леброн в той встрече набрал 10 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи.

«Я бы хотел, чтобы Леброн Джеймс взял четырёхлетний перерыв в своей карьере. Пятилетний», — сказал Шарп в эфире First Take.

Эксперт Стивен Эй Смит, который также присутствовал на шоу, ответил коллеге: «Тебе должно быть стыдно! Это же чушь. Вот в чём проблема. Этот парень постоянно в тренажёрном зале. Он всё время тренируется. Он — воплощение физической силы, но он не обращает внимания на то, какой физической была игра, когда выступал Майкл Джордан. Так что ты, должно быть, шутишь».

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