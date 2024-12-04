НБА назвала лучших новичков месяца

Форвард «Мемфис Гриззлис» Джейлен Уэллс и защитник «Филадельфии Сеиксерс» Джаред МакКейн названы новичками месяца в Западной и Восточной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соответственно.

Во внимание принимались игры в октябре и ноябре. Уэллс за этот период в среднем за матч набирал 12,2 очка и совершал 3,3 подбора при реализации трёхочковых бросков 39,4%. Маккейн: в среднем за игру набирал 16 очков, реализуя 90,6% штрафных бросков и делая 2,6 передачи.

Фото: https://pr.nba.com/

Ранее определились все участники плей-офф Кубка НБА. Четвертьфинальные матчи состоятся 10 и 11 декабря.

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