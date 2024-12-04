Баскетболист в Лиге развития НБА набрал более 50 очков при 12 трёхочковых попаданиях

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Кэм Спенсер, выступающий в Лиге развития НБА, провёл впечатляющий матч. В игре с командой «Бирмингем» (Birmingham Squadron) (109:102) 24-летний баскетболист набрал 51 очко, что стало его лучшим результатом в карьере.

При этом Спенсер реализовал 12 трёхочковых бросков. Всего у него было 15 попыток из-за дуги.

Кэм был выбран под 53-м номером командой «Детройт Пистонс» на драфте НБА 2024 года, однако сразу же был обменян в «Мемфис». В национальной баскетбольной ассоциации он принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал одно очко, совершал один подбор и отдавал одну передачу.

Материалы по теме НБА назвала лучших новичков месяца

Главные новости дня: