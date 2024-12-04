«Не справился». Эксперт назвал причину слабой игры Дёмина, где он смазал все броски с игры

Обозреватель Salt Lake Tribune Энди Ларсен поделился мнением о выступлении российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина. В матче NCAA с университетом Провиденс (64:83) Егор отметился лишь тремя подборами и двумя результативными передачами, смазав все 10 попыток с игры. При этом в активе Егора шесть очков с линии штрафных.

«Поскольку текущая ситуация с «Ютой Джаз» не вызывает особого энтузиазма, давайте взглянем на их возможное будущее. Если бы сезон завершился прямо сейчас, команда заняла бы третье место в лотерейной таблице драфта.

Один из игроков, который может оказаться интересным для команды «Джаз», — это Егор Дёмин, российский первокурсник из BYU, который ярко начал этот сезон. В его игре есть три аспекта, которые особенно впечатляют.

Во-первых, Дёмин — разыгрывающий с ростом 6 футов 9 дюймов (206 см. — Прим. «Чемпионата»), что уже само по себе редкость. Но ещё больше удивляет его умение отдавать передачи: точные и своевременные пасы через голову, передачи на слабую сторону для угловых трёхочковых или за спину — для данков и дальних бросков. Во-вторых, хотя до этого сезона его бросок считался слабым местом, Дёмин переработал технику и теперь демонстрирует отличные результаты. Перед сегодняшней игрой он реализовывал 44% бросков из-за дуги. И, наконец, в-третьих, он уверенно завершает атаки у кольца, варьируя между мощными и техничными завершениями в зависимости от ситуации.

Его игра с «Центральным Арканзасом» стала настоящим шедевром. После таких выступлений неудивительно, что Сэм Весени, один из ведущих аналитиков драфта НБА, поднял Дёмина на второе место в своём рейтинге — сразу после Купера Флэгга. Это серьёзный шаг вперёд для игрока, которого Весени ранее критиковал до его прихода в BYU.

Но вот сегодняшняя игра с «Провиденсом» оказалась совсем другой историей. На матче присутствовали 17 скаутов НБА, и Дёмин провёл худшую игру сезона: 0 из 10 с игры, 0 из 5 из-за дуги и всего две передачи. В начале второй половины тренеры оставили его на скамейке. Причиной стали не только промахи, но и плохой выбор моментов для бросков и проблемы в защите. Игроки «Провиденса» просто задавили его физической игрой, и Дёмин не справился.

Это досадно, потому что теоретически Дёмин мог бы стать идеальным вариантом для «Джаз». Команде явно нужен разыгрывающий. Высокий плеймейкер с хорошим броском и видением площадки — это именно тот игрок, который мог бы создать возможности для Лаури Маркканена на открытые броски или для Уокера Кесслера на аллей-упы. Такой партнёр идеально вписался бы в их систему.

Главный вопрос: сможет ли Дёмин проявить себя так же ярко против сильных соперников? Или он продолжит теряться против более высоких, быстрых и атлетичных защитников? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайших матчах конференции Big 12», — написал Ларсен.

Предматчевая подготовка Егора Дёмина в NCAA: