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Тейтум рассказал, что его восхищало в Коби Брайанте больше всего

Тейтум рассказал, что его восхищало в Коби Брайанте больше всего
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о прославленном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Коби было не удержать. Он не останавливался на том, чтобы довольствоваться одним чемпионством, двумя или тремя. В итоге у него их было пять. И он ни о чём не жалел, когда уходил. Это то, чем я восхищался в нём больше всего. Баскетболу он отдал всё, что у него было», — сказал Тейтум во время интервью для Forbes.

Ранее мнением по поводу ограниченного игрового времени Тейтума на минувших Олимпийских играх в Париже поделился его одноклубник Джру Холидэй.

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