Браун указал на игрока, который превосходит Карри в этом сезоне по одному из показателей

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратил внимание на тот факт, что его товарищ по команде Пэйтон Притчард в нынешнем сезоне НБА реализовал больше трёхочковых бросков, чем один из лучших снайперов лиги Стефен Карри.
«78 бросков «трёшек» у Притчарда против 63 у Карри», — говорится в сообщении, размещённом Брауном.
Отметим, что после недавнего матча «Голден Стэйт Уорриорз» в активе Стефена стало на четыре трёхочковых броска больше (67).
Ранее чемпион НБА Мэтт Барнс назвал Карри королём разыгрывающих защитников.
Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников: