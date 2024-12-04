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Браун указал на игрока, который превосходит Карри в этом сезоне по одному из показателей

Браун указал на игрока, который превосходит Карри в этом сезоне по одному из показателей
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратил внимание на тот факт, что его товарищ по команде Пэйтон Притчард в нынешнем сезоне НБА реализовал больше трёхочковых бросков, чем один из лучших снайперов лиги Стефен Карри.

«78 бросков «трёшек» у Притчарда против 63 у Карри», — говорится в сообщении, размещённом Брауном.

Отметим, что после недавнего матча «Голден Стэйт Уорриорз» в активе Стефена стало на четыре трёхочковых броска больше (67).

Ранее чемпион НБА Мэтт Барнс назвал Карри королём разыгрывающих защитников.

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