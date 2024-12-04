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Чемпион НБА Джейсон Тейтум назвал главные цели в карьере

Чемпион НБА Джейсон Тейтум назвал главные цели в карьере
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26-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своих целях в карьере.

«Хочу продолжать становиться лучше. В детстве я был очень мотивирован. Поставил перед собой множество целей, и мне посчастливилось, что некоторые из них удалось достичь. Однажды хочу стать самым ценным игроком лиги. Хочу выиграть больше титулов. Хочу стать MVP финала. Это главное из того, что я всё ещё желаю достичь», — сказал Тейтум во время интервью для Forbes.

Тейтум стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации по итогам минувшего сезона. Кроме того, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

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