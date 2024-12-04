Кириленко положительно оценил ситуацию вокруг «Самары»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию вокруг «Самары».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. После этого по ходу сезона клуб покинули три легионера.

«Конечно, не может быть хорошо, когда кардинальные изменения происходят по ходу сезона, но для Единой лиги ВТБ я не считаю, что это плохо или хорошо, это просто данность.

Конкурентоспособность? Это вопрос. «Самара» как была в середине таблицы с легионерами или без них, она в принципе там же и останется.

А вот то, что губернатор Самарской области принял такое решение, — мне абсолютно понятно. Если команда финансируется регионом, на мой взгляд, она тогда должна выполнять задачи региона.

Отсутствие опыта у молодёжи для выступления в Единой лиге? Так он никогда и не появится, если не играть. Как раз и наберутся опыта», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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