Егор Дёмин — на четвёртом месте в мок-драфте НБА 2025 года по версии nbadraftpoint

Аккаунт nbadraftpoint представил предварительную версию мок-драфта НБА 2025 года. Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, занял в нём четвёртое место.

«Долго думал об этом, но вот мой первый официальный мок-драфта для начала сезона. Безумно сложный выбор, с обилием талантливых новичков», — говорится в сообщении nbadraftpoint.

Фото: nbadraftpoint

Нынешний сезон в американской студенческой лиге является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: