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Егор Дёмин — на четвёртом месте в мок-драфте НБА 2025 года по версии nbadraftpoint

Егор Дёмин — на четвёртом месте в мок-драфте НБА 2025 года по версии nbadraftpoint
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Аккаунт nbadraftpoint представил предварительную версию мок-драфта НБА 2025 года. Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, занял в нём четвёртое место.

«Долго думал об этом, но вот мой первый официальный мок-драфта для начала сезона. Безумно сложный выбор, с обилием талантливых новичков», — говорится в сообщении nbadraftpoint.

Фото: nbadraftpoint

Нынешний сезон в американской студенческой лиге является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

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