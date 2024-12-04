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Назван действующий игрок НБА, чья серия неучастия в плей-офф является самой долгой

Назван действующий игрок НБА, чья серия неучастия в плей-офф является самой долгой
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Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен является обладателем антирекорда среди действующих игроков НБА, которые дольше всего не могли пробиться в плей-офф. Об этом информирует Basketball-Reference. Серия Маркканена продолжается уже восемь лет. За это время в североамериканской лиге он провёл более 400 матчей.

За время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации финский игрок, помимо «Юты», выступал за такие команды, как «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс».

В нынешнем сезоне НБА «Юта» в настоящий момент занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету игроков «Джаз» четыре победы при 17 поражениях.

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