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«Автодор» разгромил на выезде «Енисей» в Единой лиге

«Автодор» разгромил на выезде «Енисей» в Единой лиге
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Сегодня, 4 декабря, на арене «Север» в Красноярске состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и саратовским «Автодором». Победу со счётом 86:65 (26:18, 22:17, 19:12, 19:18) одержали саратовцы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 86
Автодор
Саратов
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Фёдоров, Петенев, Халдеев, Кроуфорд, Цыбиков, Сычков, Кантер

Наиболее результативными игроками в составе «Енисея» стали разыгрывающий Тимофей Герасимов и центровой Сергей Балашов. В ходе встречи им удалось набрать по 13 очков. Герасимов также отметился шестью подборами, в то время как Балашов сделал 10 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал центровой Керем Кантер. Он набрал 32 очка, сделал восемь подборов, а также отдал шесть результативных передач.

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