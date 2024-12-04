«Автодор» разгромил на выезде «Енисей» в Единой лиге

Сегодня, 4 декабря, на арене «Север» в Красноярске состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и саратовским «Автодором». Победу со счётом 86:65 (26:18, 22:17, 19:12, 19:18) одержали саратовцы.

Наиболее результативными игроками в составе «Енисея» стали разыгрывающий Тимофей Герасимов и центровой Сергей Балашов. В ходе встречи им удалось набрать по 13 очков. Герасимов также отметился шестью подборами, в то время как Балашов сделал 10 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал центровой Керем Кантер. Он набрал 32 очка, сделал восемь подборов, а также отдал шесть результативных передач.