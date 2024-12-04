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Экс-игрок НБА: есть шесть-восемь команд на Западе, которые лучше «Голден Стэйт»

Экс-игрок НБА: есть шесть-восемь команд на Западе, которые лучше «Голден Стэйт»
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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс настаивает, что «Голден Стэйт Уорриорз» и близко не является одной из лучших команд Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не считаю, что «Уорриорз» когда-либо входили в четвёрку лучших команд Запада… Есть шесть-восемь команд Западной конференции, которые, по моему мнению, лучше их», — сказал Парсонс в шоу Run It Back.

Шестикратные чемпионы НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на данный момент занимают седьмое место в Западной конференции. Сейчас у команды серия из пяти поражений. Следующий матч «Голден Стэйт» проведут дома с «Хьюстон Рокетс». Игра состоится 6 декабря.

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