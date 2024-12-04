Искусствовед жёстко раскритиковал статую Дуэйна Уэйда

Лауреат Пулитцеровской премии, искусствовед и критик Джерри Сальц жёстко раскритиковал спорную статую, установленную в честь легендарного игрока «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Это абсолютно дерьмовое произведение искусства. Она выглядит как маленькая мини-статуэтка на идиотском купленном в магазине трофее. В ней нет ничего, кроме позы.

Он похож на Скалу, он выглядит белым — что меня вполне устраивает — но у него нет характера и внутреннего масштаба.

Они нашли фотографию, отсканировали её, скорее всего, или ещё что-то в этом роде, и воспроизвели. Это дерьмо. Сколько они за это заплатили, $ 100? $ 200? Это чушь собачья», — приводит слова критика Daily Mail.

Дуэйн выступал за «Майами» на протяжении 15 сезонов. Последний раз на площадке атакующий защитник появлялся в сезоне-2018/2019. Уэйд 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, трижды становился чемпионом НБА, а также является членом Зала славы баскетбола.