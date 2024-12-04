Суперзвезда НБА выпустил больше подкастов, чем сыграл матчей в этом сезоне

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж выпустил больше подкастов, чем сыграл матчей в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

Пол Джордж провёл в регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025 10 матчей, в которых набирал в среднем 15,9 очка, делал 5,3 подбора и 5,1 передачи.

Плюс он ещё дважды сыграл в предсезонных матчах «Филадельфии Сиксерс». По данным интернет издания Basketball Forever, за этот период Джордж выпустил 16 эпизодов своего подкаста Podcast P.

Ранее сообщалось, что Пол Джордж надеется вернуться на площадку после травмы в ближайшее время. «Филадельфия Сиксерс» идёт предпоследней на Востоке, имея всего пять побед в 19 матчах.