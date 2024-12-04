Тренер «Автодора» Богичевич прокомментировал разгромную победу над «Енисеем»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после уверенной разгромной победы своей команды в выездном матче Единой лиги с красноярским «Енисеем».

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков, которые сегодня показали блестящую игру на площадке, они понимали идею, они чётко придерживались плана, и эти слова благодарности им. Победу я бы хотел посвятить нашим болельщикам, особенно тем, кто приехал на игру с МБА-МАИ в Москве.

Мы не сумели их отблагодарить, но мы всегда стараемся играть и показывать свой лучший баскетбол ради наших болельщиков, и эта победа, как и все остальные, только для них. Мы будем стараться добиваться таких результатов и дальше», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня в Красноярске «Автодор» победил «Енисей» со счётом 86:65.