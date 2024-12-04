УНИКС победил «Астану» с сокрушительным счётом в рамках Единой лиги

Сегодня, 4 декабря, на арене в Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Астана» и казанским УНИКСом. Победу со счётом 91:38 (26:12, 13:6, 30:10, 22:10) одержали гости.

Наиболее результативными игроками в составе «Астаны» стали разыгрывающий Галин Смит и центровой Рустам Мурзагалиев. В ходе встречи им удалось набрать по девять очков. Кроме того, Смит также отметился двумя подборами, в то время как Мурзагалиев оформил пять подборов.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 21 очко, сделал два подбора, а также отдал три результативных передачи.