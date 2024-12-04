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Арсич рассказал о кошмарной игре «Енисея» в матче с «Автодором»

Арсич рассказал о кошмарной игре «Енисея» в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 65:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 86
Автодор
Саратов
Енисей: Балашов - 13, Герасимов - 13, Сандерс - 9, Степанович - 9, Перевалов - 9, Сонько - 8, Шлегель - 2, Долинин - 2, Ведищев, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Автодор: Кантер - 32, Кроуфорд - 16, Джонс - 12, Беслач - 11, Агада - 7, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Петенев - 2, Пранаускис, Халдеев, Цыбиков

«Это была кошмарная игра для нас, мы ужасно начали, проигрывали подбор. Во второй четверти был момент, когда мы начали играть чуть умнее в атаке, но после этого в трёх атаках просто отдали мяч в руки соперникам.

С такой игрой, с такими ошибками невозможно говорить о победах. Сегодня мы совершили 23 потери, и большая часть из них была без давления соперников, мы отдавали мяч просто в руки оппоненту. Мы проговаривали слабые стороны «Автодора», но не использовали их, а занимались импровизацией в атаке, и вы видите, к чему это привело. Ужасный результат для нас, нельзя с таким количеством потерь и без концентрации побеждать», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 7 декабря сыграет в Перми с БК «Парма». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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