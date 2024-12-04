Издание Sports Illustrated оценило неудачную игру Егора Дёмина

Известное североамериканское издание Sports Illustrated оценило игру российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA. В матче NCAA с университетом Провиденс (64:83) Егор отметился лишь тремя подборами и двумя результативными передачами, смазав все 10 попыток с игры. При этом в активе Егора шесть очков с линии штрафных.

«Хотя эта игра стала пятном на отличном начале его сезона, есть несколько оговорок. Во-первых, сложность бросков Дёмина была исключительно высокой. Он сделал всего 10 бросков, с трёхочковыми степ-бэками, спорными средними бросками и флоатерами. Хотя это скорее говорит о его выборе бросков, он, по крайней мере, не мазал очень лёгкие броски.

Во-вторых, несмотря на его нулевую результативность с игры, он по-прежнему влиял на игру, хотя и в небольших масштабах. Он оборонялся на другом конце площадки, и всё же смог сделать несколько хороших передач и подборов», — говорится в статье Sports Illustrated.

Нынешний сезон в американской студенческой лиге является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.