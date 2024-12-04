34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната во время состоявшегося в ночь с 3 на 4 декабря мск матча Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт», в котором команда Грина уступила со счётом 115:119.

Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната Фото: Кадр из трансляции

Этот мем появился в 2019 году, когда расстроенный фанат крикета – лысый мужчина в клетчатой рубашке и жилетке, с расстроенным видом поставил руки в бока. Во время матча по крикету между командами Австралии и Пакистана пакистанский спортсмен Асиф Али уронил мяч. Телевизионная камера запечатлела этот момент, а на заднем плане в кадре оказался расстроенный фанат. В тот же день ролик с этим моментом распространился по соцсетям и привлёк внимание СМИ.