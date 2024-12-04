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Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната

Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната во время состоявшегося в ночь с 3 на 4 декабря мск матча Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт», в котором команда Грина уступила со счётом 115:119.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Портер - 22, Гордон - 15, Маррей - 12, Браун - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 7, Строутер - 5, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Куминга - 19, Подзиемски - 13, Муди - 13, Уиггинс - 13, Пэйтон II - 11, Джексон-Дэвис - 7, Хилд - 6, Луни - 5, Андерсон - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната

Дрэймонд Грин повторил известный мем разочарованного фаната

Фото: Кадр из трансляции

Этот мем появился в 2019 году, когда расстроенный фанат крикета – лысый мужчина в клетчатой рубашке и жилетке, с расстроенным видом поставил руки в бока. Во время матча по крикету между командами Австралии и Пакистана пакистанский спортсмен Асиф Али уронил мяч. Телевизионная камера запечатлела этот момент, а на заднем плане в кадре оказался расстроенный фанат. В тот же день ролик с этим моментом распространился по соцсетям и привлёк внимание СМИ.

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