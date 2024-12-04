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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной»
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Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович дал комментарий по поводу разгромной выездной победы своей команды над казахстанским БК «Астана» в рамках Единой лиги.

«Астана» лишилась очень важных баскетболистов на этот матч. В такой ситуации им было сложно поддерживать заданный нами темп игры. С самого начала УНИКС играл сосредоточенно, пусть процент попаданий был не самым высоким, но с большим усилием в защите. Этого было достаточно в сегодняшней встрече.

В прошедшее воскресенье наша команда проиграла важный матч «Локомотиву-Кубань». Теперь нам нужно двигаться дальше. Мы не думали о сопернике, сосредоточились только на своём баскетболе и старались показать себя с лучшей стороны.

Сегодня мы продемонстрировали ту энергию, которую стремимся показывать в каждом матче. Но повторюсь, что отсутствие ведущих игроков существенно повлияло на игру хозяев», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, сегодня в Казахстане УНИКС победил на выезде местную «Астану» с разгромным счётом 91:38.

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