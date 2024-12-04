МБА-МАИ минимально уступила дома «Пари НН» в рамках Единой лиги
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Сегодня, 4 декабря, на арене «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 89:88 (19:22, 23:25, 25:17, 22:24) одержали гости.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Савченко, Певнев
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал российский тяжёлый форвард Андрей Зубков. В ходе встречи он набрал 26 очков, сделал один подбор, а также отдал три результативные передачи.
Самым результативным игроком «Пари Нижний Новгород» стал атакующий защитник Зак Наталл. Он набрал 19 очков, сделал два подбора, отдал пять результативных передач, а также сделал три перехвата.
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