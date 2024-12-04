Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ минимально уступила дома «Пари НН» в рамках Единой лиги

МБА-МАИ минимально уступила дома «Пари НН» в рамках Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, на арене «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 89:88 (19:22, 23:25, 25:17, 22:24) одержали гости.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Савченко, Певнев
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал российский тяжёлый форвард Андрей Зубков. В ходе встречи он набрал 26 очков, сделал один подбор, а также отдал три результативные передачи.

Самым результативным игроком «Пари Нижний Новгород» стал атакующий защитник Зак Наталл. Он набрал 19 очков, сделал два подбора, отдал пять результативных передач, а также сделал три перехвата.

Материалы по теме
«Автодор» разгромил на выезде «Енисей» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android