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Игрок НБА объяснил, почему больше не хочет делать данки

Игрок НБА объяснил, почему больше не хочет делать данки
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Разыгрывающий и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант объяснил, почему он настроен больше не делать данки в матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Морант недавно травмировал бедро и пропустил восемь игр после того, как его толкнули в воздухе и он неудачно приземлился. После возвращения в игру в матче «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» фанаты освистали его за то, что он не сделал данк в быстром отрыве.

НБА — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Вашингтон - 18, Лайвли - 17, Динвидди - 16, Гэффорд - 11, Ирвинг - 10, Гримс - 8, Томпсон - 4, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 31, Бейн - 19, Джексон - 16, Альдама - 15, Уэллс - 10, Кларк - 8, Хафф - 8, Пиппен Мл. - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард, Смарт, Кончар

«Я вообще не пытаюсь делать данк. Вы все думаете, что я лгу. Я говорю совершенно серьёзно. Иногда меня сбивают с ног, и фол не фиксируется, и затем я нахожусь вне игры дольше, чем следует. Иногда фол может быть зафиксирован; я всё равно падаю на пол, но после игры вы можете почувствовать это маленькое падение. Так что я просто выбираю, мужик. Эй, два очка — это два очка. Я делаю это. Это всё, что имеет значение», — приводит слова Моранта Uproxx.

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