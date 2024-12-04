Игрок НБА объяснил, почему больше не хочет делать данки

Разыгрывающий и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант объяснил, почему он настроен больше не делать данки в матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Морант недавно травмировал бедро и пропустил восемь игр после того, как его толкнули в воздухе и он неудачно приземлился. После возвращения в игру в матче «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» фанаты освистали его за то, что он не сделал данк в быстром отрыве.

«Я вообще не пытаюсь делать данк. Вы все думаете, что я лгу. Я говорю совершенно серьёзно. Иногда меня сбивают с ног, и фол не фиксируется, и затем я нахожусь вне игры дольше, чем следует. Иногда фол может быть зафиксирован; я всё равно падаю на пол, но после игры вы можете почувствовать это маленькое падение. Так что я просто выбираю, мужик. Эй, два очка — это два очка. Я делаю это. Это всё, что имеет значение», — приводит слова Моранта Uproxx.