Результаты игрового дня Единой лиги 4 декабря, турнирная таблица

В среду, 4 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Единой лиги 4 декабря:

«Енисей» — «Автодор» — 65:86;

«Астана» — УНИКС — 38:91;

МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 88:89.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.