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Результаты игрового дня Единой лиги 4 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 4 декабря, турнирная таблица
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В среду, 4 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Единой лиги 4 декабря:

«Енисей» — «Автодор» — 65:86;

«Астана» — УНИКС — 38:91;

МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 88:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
65 : 86
Автодор
Саратов
Енисей: Балашов - 13, Герасимов - 13, Сандерс - 9, Степанович - 9, Перевалов - 9, Сонько - 8, Шлегель - 2, Долинин - 2, Ведищев, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Автодор: Кантер - 32, Кроуфорд - 16, Джонс - 12, Беслач - 11, Агада - 7, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Петенев - 2, Пранаускис, Халдеев, Цыбиков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
38 : 91
УНИКС
Казань
Астана: Мурзагалиев - 9, Смит - 9, Абашидзе - 6, Исаенко - 4, Майдекин - 4, Десятников - 2, Походяев - 2, Айткали - 2, Щербак, Сарсенгалиев, Оразбеков
УНИКС: Найт - 21, Бако - 14, Беленицкий - 13, Торопов - 10, Лопатин - 10, Акун-Пёрселл - 7, Тэйлор - 6, Лабери - 5, Д. Кулагин - 3, Комолов - 2, Илюк
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
88 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Савченко, Певнев
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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