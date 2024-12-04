Результаты игрового дня Единой лиги 4 декабря, турнирная таблица

В среду, 4 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей Единой лиги 4 декабря:
«Енисей» — «Автодор» — 65:86;
«Астана» — УНИКС — 38:91;
МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 88:89.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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