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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал драматичную победу над МБА-МАИ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал драматичную победу над МБА-МАИ
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий после драматичной минимальной победы в выездном матче Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ.

«Болельщикам такие концовки нравятся, тренеры же не всегда к ним готовы. За 30 секунд до конца мы имели «+7», а в итоге у соперника был бросок на победу. К счастью, сегодня баскетбольный бог был на нашей стороне. Видимо, мы заслужили эту победу. Мы в начале игры потеряли основного центрового, Джуришич сыграл только три минуты, после этого мы были ограничены в ротации. Во второй половине исправили защиту, до перерыва Влад Трушкин забил нам 19, после – 0. Наши молодые ребята не поняли, как с ним защищаться, во второй половине с Владом уже играл Евгений Бабурин, и опытный парень справился. Кроме того, смогли выиграть чужой щит», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в Москве местная МБА-МАИ уступила «Пари НН» со счётом 88:89.

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