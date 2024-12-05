Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги драматичного поражения от «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал обидное поражение своей команды в домашних стенах от «Пари НН» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Хорошо, что не опустили руки, в конце бились и имели возможность выиграть. Такие игры развивают ребят, если они делают правильные выводы. Конечно, проигрывать в любом случае неприятно. Сложно говорить про победу, если на нашем щите не самая высокорослая команда берёт 20 подборов. Те, кто мог что-то создать, в концовке подустали, но всё же где-то открылось второе дыхание, выглядели более агрессивно. Мы видим, что есть трое игроков с большим набором очков, а дальше – пропасть. Всегда лучше, если у тебя восемь человек набирают по 10 очков, чем когда трое по 20-30. Я рад за Макара Коновалова, он себя проявляет в этом сезоне. Наша цель – чтобы таких игроков было как можно больше», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Пари НН» минимально обыграл МБА-МАИ на выезде со счётом 89:88.