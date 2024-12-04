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Назван срок, на который выбыл Кевин Дюрант после травмы лодыжки

Назван срок, на который выбыл Кевин Дюрант после травмы лодыжки
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант выбыл из игры минимум на неделю после растяжения левой лодыжки, которое он получил 4 декабря в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Санз» принимали «Сан-Антонио Спёрс» и победили со счётом 104:93. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации Чарании, Дюрант пройдёт повторное обследование через неделю.

В этом сезоне Дюрант в среднем набирает 25,8 очка, делает 6,7 подбора и 3,1 результативной передачи, реализуя 53,6% бросков с игры и 44,9% из-за дуги.

В целом у «Санз» показатель составляет 11-2, когда Дюрант играет, и всего 1-6, когда он отсутствует.

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