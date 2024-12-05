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Олимпия — Црвена Звезда, результат матча 4 декабря 2024, счет 101:86, Евролига

«Олимпия» с разницей в 15 очков обыграла «Црвену Звезду» в матче 13-го тура Евролиги
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В Милане (Италия) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» и сербская «Црвена Звезда». Игра закончилась со счётом 101:86 (23:15, 30:27, 26:23, 22:21) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
101 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 23 очка, сделал семь подборов и две результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Ягу душ Сантуш, на счету которого 17 очков, четыре подбора и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» примет дома БК АСВЕЛ. Встреча состоится 6 декабря. «Црвена Звезда» в тот же день сыграет в Болонье с БК «Виртус».

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