«Олимпия» с разницей в 15 очков обыграла «Црвену Звезду» в матче 13-го тура Евролиги

В Милане (Италия) завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» и сербская «Црвена Звезда». Игра закончилась со счётом 101:86 (23:15, 30:27, 26:23, 22:21) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Никола Миротич. Он набрал 23 очка, сделал семь подборов и две результативные передачи. У «Црвены Звезды» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Ягу душ Сантуш, на счету которого 17 очков, четыре подбора и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» примет дома БК АСВЕЛ. Встреча состоится 6 декабря. «Црвена Звезда» в тот же день сыграет в Болонье с БК «Виртус».