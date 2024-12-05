Результаты игрового дня Евролиги 4 декабря, турнирная таблица

В среду, 4 декабря состоялся игровой день 13-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 4 декабря:
«Монако» – «Олимпиакос» – 80:89;
«Олимпия» – «Црвена Звезда» – 101:86;
«Виртус» – «Альба» –: (овертайм).
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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