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Результаты игрового дня Евролиги 4 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 4 декабря, турнирная таблица
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В среду, 4 декабря состоялся игровой день 13-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 4 декабря:

«Монако» – «Олимпиакос» – 80:89;
«Олимпия» – «Црвена Звезда» – 101:86;
«Виртус» – «Альба» –: (овертайм).

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
80 : 89
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
101 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
88 : 90
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Рапикве, Маккормак, Уильямс

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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