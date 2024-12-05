Еврокубок: результаты матчей 4 декабря, турнирная таблица

В среду, 4 декабря, состоялся игровой день 10-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок, результаты матчей 4 декабря:
«Бахчешехир Колежи» – «Вулвз» — 84:74;
«Лиеткабелис» – «Тюрк Телеком» — 93:98;
«Хапоэль» Тель-Авив – «Ховентуд» — 95:70;
«Арис» – «Умана Рейер» — 74:81;
«Будучность» – «Бешикташ» — 88:90;
«Бурк» – «Гамбург Тауэрс» — 93:82;
«Валенсия» – «Хапоэль» Иерусалим — 96:83.
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
- 5 декабря 2024
-
01:08
-
00:36
-
00:33
-
00:00
- 4 декабря 2024
-
23:22
-
23:20
-
22:30
-
22:03
-
21:56
-
21:13
-
21:05
-
20:52
-
19:40
-
19:37
-
19:06
-
19:04
-
18:18
-
17:45
-
17:16
-
16:14
-
15:26
-
14:43
-
14:33
-
14:05
-
13:19
-
12:52
-
12:39
-
12:18
-
11:43
-
11:04
-
10:30
-
10:17
-
10:00
-
09:49
-
09:30