Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 4 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 4 декабря, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 4 декабря, состоялся игровой день 10-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 4 декабря:

«Бахчешехир Колежи» – «Вулвз» — 84:74;
«Лиеткабелис» – «Тюрк Телеком» — 93:98;
«Хапоэль» Тель-Авив – «Ховентуд» — 95:70;
«Арис» – «Умана Рейер» — 74:81;
«Будучность» – «Бешикташ» — 88:90;
«Бурк» – «Гамбург Тауэрс» — 93:82;
«Валенсия» – «Хапоэль» Иерусалим — 96:83.

Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 74
Вулвз
Вильнюс, Литва
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 98
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
95 : 70
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
74 : 81
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
88 : 90
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
93 : 82
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
96 : 83
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Материалы по теме
Еврокубок: расписание матчей на 4 декабря
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android