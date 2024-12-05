Еврокубок: результаты матчей 4 декабря, турнирная таблица

В среду, 4 декабря, состоялся игровой день 10-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 4 декабря:

«Бахчешехир Колежи» – «Вулвз» — 84:74;

«Лиеткабелис» – «Тюрк Телеком» — 93:98;

«Хапоэль» Тель-Авив – «Ховентуд» — 95:70;

«Арис» – «Умана Рейер» — 74:81;

«Будучность» – «Бешикташ» — 88:90;

«Бурк» – «Гамбург Тауэрс» — 93:82;

«Валенсия» – «Хапоэль» Иерусалим — 96:83.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.