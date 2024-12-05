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Майами Хит — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 5 декабря 2024, счет 134:93, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

29 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Майами»
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В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали сокрушительную победу со счётом 134:93.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

39-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс стал самым результативным игроком своей команды, набрав 29 очков при пяти подборах и восьми ассистах. В составе «Майами» 31 очко набрал атакующий защитник Тайлер Хирроу, также на его счету пять подборов и четыре результативные передачи.

«Хит» выиграли после двух поражений подряд, «Лейкерс» уступили в трёх из четырёх последних матчей.

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