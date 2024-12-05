29 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Майами»

В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали сокрушительную победу со счётом 134:93.

39-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс стал самым результативным игроком своей команды, набрав 29 очков при пяти подборах и восьми ассистах. В составе «Майами» 31 очко набрал атакующий защитник Тайлер Хирроу, также на его счету пять подборов и четыре результативные передачи.

«Хит» выиграли после двух поражений подряд, «Лейкерс» уступили в трёх из четырёх последних матчей.