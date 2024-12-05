Действующий чемпион НБА «Бостон» обыграл «Детройт», Кейд Каннингем оформил дабл-дабл

В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 130:120.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 28 очков при шести подборах и девяти ассистах. В составе «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, на счету которого 27 очков и 14 передач, а также девять подборов — до оформления трипл-дабла не хватило одного.

«Пистонс» потерпели третье поражение подряд, «Селтикс» выиграли девять матчей из последних 10.