Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Детройт Пистонс, результат матча 5 декабря 2024, счет 130:120, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Действующий чемпион НБА «Бостон» обыграл «Детройт», Кейд Каннингем оформил дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 130:120.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 26, Хозер - 20, Притчард - 19, Уайт - 14, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 27, Бисли - 23, Сассер - 12, Айви - 11, Холланд - 7, Дюрен - 5, Фонтеккио - 4, Хардуэй-младший - 2, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 28 очков при шести подборах и девяти ассистах. В составе «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, на счету которого 27 очков и 14 передач, а также девять подборов — до оформления трипл-дабла не хватило одного.

«Пистонс» потерпели третье поражение подряд, «Селтикс» выиграли девять матчей из последних 10.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Пол Пирс: наш «Селтикс» 2008 года сломил бы ментально нынешний состав «Бостона»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android