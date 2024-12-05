Результаты игрового дня НБА 5 декабря
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В ночь с 4 на 5 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 5 декабря
- «Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» — 99:90.
- «Бостон Селтикс» – «Детройт Пистонс» — 130:120.
- «Майами Хит» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:93.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Орландо Мэджик» — 102:106.
- «Милуоки Бакс» – «Атланта Хоукс» — 104:119.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 90
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Клэкстон - 16, Милтон - 15, Уилсон - 11, Уотфорд - 9, Симмонс - 7, Шарп - 7, Шрёдер - 4, Джонсон - 4, Миллер-Уайтхэд, Цуй, Мартин
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Макконнелл - 14, Сиакам - 14, Топпин - 13, Фёрфи - 12, Тёрнер - 11, Матурин - 8, Уокер - 1, Нембард, Браун, Ньютон, Фриман, Джонсон, Шиппард, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 26, Хозер - 20, Притчард - 19, Уайт - 14, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 27, Бисли - 23, Сассер - 12, Айви - 11, Холланд - 7, Дюрен - 5, Фонтеккио - 4, Хардуэй-младший - 2, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 24, Макси - 16, Убре - 15, Ябуселе - 15, Мартин - 11, Каунсил - 9, Мартин - 9, Джексон - 3, Эдвардс, Нэнс, Гордон, Бона
Орландо Мэджик: Вагнер - 35, Саггс - 17, Айзек - 14, Блэк - 10, Вагнер - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Битадзе - 6, Да Силва - 5, Картер - 2, Хьюстан, Джозеф, Ховард, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 119
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Лиллард - 25, Трент-мл. - 11, Принс - 10, Портис - 6, Грин - 6, Райт - 6, Лопес - 5, Роллинз - 2, Джексон - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Хантер - 20, Янг - 17, Богданович - 15, Оконгву - 13, Рисашер - 12, Дэниэлс - 9, Капела - 8, Бафкин - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
2-я четверть
25 : 48
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Бамба, Хиланд, Коффи, Данн, Флауэрс, Миллер, Кристи, Джонс, Батюм, Зубац, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Никс, Макдэниелс, Эдвардс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Гобер, Рэндл, Дозьер, Гарза
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